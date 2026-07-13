Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de julho de 2026 às 11:30

O momento em que cão é resgatado após casa ser totalmente consumida pelas chamas em Espanha

Imagens divulgadas pela Guardia Civil, este domingo, mostram o resgate de um cão encontrado numa habitação destruída pelos incêndios que atingiram a região de Almería, no sul de Espanha.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30