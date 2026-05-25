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25 de maio de 2026 às 17:59

O momento em que avioneta colide com parapente em pleno voo na Áustria

Uma mulher de 44 anos escapou ilesa após o parapente em que seguia ter sido atingido por uma avioneta perto da cidade austríaca de Piesendorf, este sábado. As imagens mostram a vela rasgada após a colisão, enquanto a praticante de parapente tenta abrir o paraquedas de emergência antes de conseguir aterrar em segurança.

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