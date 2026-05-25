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25 de maio de 2026 às 13:08

Repórter SÁBADO na íntegra: Empresa de construção em Barcelos deixa famílias endividadas e sem ter onde morar (1.ª parte)

Mais uma reportagem do programa de investigação do NOW.

Uma empresa de construção de casas em aço leve, em Fornelos, no concelho de Barcelos, deixou famílias endividadas e sem ter onde morar. Em causa estão construções que nunca chegaram a ser terminadas. Os lesados garantem que foram burlados e que foram alvo de ameaças. Esta é a primeira parte de uma investigação do programa Repórter SÁBADO, do NOW. Veja a segunda parte.

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