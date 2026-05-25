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25 de maio de 2026 às 17:29

Imagens mostram alunos encharcados devido a chuva intensa durante cerimónia de finalistas nos EUA

Uma cerimónia de finalistas ficou marcada pela chuva intensa que caiu durante toda a celebração ao ar livre, em Franklin, no estado norte-americano do Tennessee, obrigando os alunos a receber os diplomas debaixo de um autêntico dilúvio.

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