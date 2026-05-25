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25 de maio de 2026 às 18:32

Londres sob onda de calor recorde: imagens aéreas mostram multidões a aproveitar piscinas, rios e espaços verdes na cidade

O Reino Unido está a registar uma onda de calor recorde para o mês de maio, com temperaturas a atingir valores típicos de verão em várias regiões do país. Em Londres, os termómetros chegaram aos 34°C, num dos dias mais quentes já registados nesta altura do ano.

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