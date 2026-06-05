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05 de junho de 2026 às 14:15

O momento em que avião colapsa após falha de trem de aterragem em Frankfurt. Há vários feridos

Vários funcionários da Lufthansa ficaram feridos no aeroporto de Frankfurt depois do trem de aterragem dianteiro de um Boeing 787-9 Dreamliner se ter recolhido inesperadamente enquanto a aeronave estava estacionada na porta de embarque, esta quinta-feira.

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