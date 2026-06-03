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03 de junho de 2026 às 15:36

O momento em que agente da polícia escapa por um triz a carro desgovernado durante operação de trânsito nos EUA

Um agente da polícia do estado norte-americano do Kansas teve de se desviar rapidamente para evitar ser atingido por um veículo que embateu na sua viatura durante uma operação de trânsito. Segundo as autoridades, o condutor seguia sob o efeito de substâncias.

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