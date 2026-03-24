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24 de março de 2026 às 13:34

O momento antes da colisão entre o avião da Air Canada e um veículo de bombeiros em Nova Iorque

Um avião da Air Canada e um veículo dos bombeiros colidiram na noite de domingo no aeroporto LaGuardia, em Nova Iorque, tendo deixado vários feridos e feito duas vítimas mortais - o piloto e o co-piloto da aeronave.

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