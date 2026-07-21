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21 de julho de 2026 às 11:38

O melhor da grande "fiesta" dos campeões do Mundo nas ruas de Madrid em menos de um minuto

Mais de dois milhões de pessoas encheram as ruas de Madrid, esta segunda-feira, para celebrar a vitória espanhola do Campeonato do Mundo de Futebol. Jogadores e equipa técnica desfilaram nas ruas da capital e foram aplaudidos por um mar de gente.

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