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21 de julho de 2026 às 22:16

"O Líbano tem sido muito maltratado": Trump destaca apoio ao país em reunião com o presidente libanês

O presidente norte-americano, Donald Trump, recebeu Joseph Aoun em Washington para discutir a situação no Médio Oriente. Trump afirmou querer ajudar o Líbano, que descreveu como um país "maltratado", e manifestou apoio aos esforços para estabilizar a região.

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