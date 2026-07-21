Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de julho de 2026 às 22:45

Bélgica celebra Dia Nacional com desfile militar

Militares, forças de segurança e meios aéreos participaram no desfile que marcou as celebrações do Dia Nacional da Bélgica, perante a família real e milhares de espectadores reunidos em Bruxelas.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30