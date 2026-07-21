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21 de julho de 2026 às 22:30

Incêndios florestais ameaçam localidades em Sicília

Vários incêndios florestais atingiram diferentes zonas da Sicília, em Itália, alimentados pelas altas temperaturas e pelo vento forte. As chamas obrigaram ao combate intenso dos bombeiros e ameaçaram habitações e áreas agrícolas.

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