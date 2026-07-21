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21 de julho de 2026 às 22:15

"O Canadá tem sido muito exigente connosco": Trump liga incêndios no Canadá a novas tarifas

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou estar a ponderar novas tarifas sobre o Canadá expondo os impactos do fumo dos incêndios florestais no território norte-americano.

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