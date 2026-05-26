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26 de maio de 2026 às 16:19

'O Benito não tem sido propriamente simpático com Donald Trump': Bad Bunny atua hoje e amanhã em Portugal

O fenómeno global Bad Bunny e o seu aguardado concerto em Portugal estiveram em destaque na análise de Hugo Alves no NOW ao percurso do artista porto-riquenho.

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