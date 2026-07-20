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20 de julho de 2026 às 13:15

Novo primeiro-ministro britânico promete maiores mudanças dos últimos 40 anos: "Construir um sentido de unidade"

Andy Burnham prevê apoios imediatos para mitigar o custo de vida, a construção de habitação social, o incentivo ao emprego jovem e a erradicação dos sem-abrigo no país.

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