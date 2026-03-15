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15 de março de 2026 às 13:57

Novas imagens mostram tempestade de areia que varre várias zonas do Médio Oriente

Uma forte tempestade de areia atingiu várias regiões do Médio Oriente, reduzindo drasticamente a visibilidade e cobrindo cidades com uma densa nuvem de poeira. As autoridades alertaram a população para permanecer em casa e proteger-se das partículas no ar.

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