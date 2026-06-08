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08 de junho de 2026 às 21:00

Novas imagens mostram ‘espetáculo’ de fogo de artifício em autoestrada após incêndio em camião nos EUA

Novas imagens captadas por uma testemunha mostram fogo de artifício a iluminar a autoestrada após um camião carregado com material pirotécnico se ter incendiado e provocado uma série de explosões, no estado norte-americano do Tennessee.

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