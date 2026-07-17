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17 de julho de 2026 às 11:17

Nova Iorque e New Jersey cobertas de fumo de incêndios florestais em vésperas da final do Mundial

Os incêndios florestais no norte do Minnesota, EUA, e no Canadá estão a deixar os céus de cidades como Nova Iorque, New Jersey ou Filadélfia cobertas de fumo. Na quinta-feira, foram emitidos alertas para problemas com a qualidade do ar.

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