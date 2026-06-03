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03 de junho de 2026 às 15:42

No setor da aviação centenas de voos foram cancelados devido à greve geral

Em dia de greve geral foram muitos os constrangimentos no Aeroporto de Lisboa.

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