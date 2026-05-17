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17 de maio de 2026 às 20:07

Netanyahu confirma morte de líder militar do Hamas durante reunião do governo em Israel

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou, este domingo, a morte de Izz al-Din al-Haddad durante uma reunião do governo israelita realizada no Knesset. Netanyahu afirmou que o responsável pela ala militar do Hamas foi “eliminado”, acusando-o de envolvimento em “assassinato, ferimentos e sequestro” de milhares de civis e soldados israelitas.

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