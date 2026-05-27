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27 de maio de 2026 às 13:28

Não se esqueça de fechar as janelas e beber muita água: 12 dicas para enfrentar a onda de calor

Há pelo menos 17 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido às temperaturas altas e a DGS divulgou algumas dicas para enfrentar o calor tórrido.

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