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08 de julho de 2026 às 17:32

“Não me arrependo de nada do que fiz”: Meloni admite dificuldades na relação com Trump

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, admitiu, esta quarta-feira, que esperava uma relação mais fácil com Donald Trump, mas garantiu que não se arrepende das decisões que tomou. As declarações surgem numa altura em que os dois líderes atravessam um período de tensão política.

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