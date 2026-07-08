Exclusivo NOW: Fim de cessar-fogo anunciado por Donald Trump ensombra cerimónias fúnebres de Khamenei

Esta decisão, embora esperada e até desejada por setores radicais iranianos que pediam o fim das negociações, marca um ponto de viragem política.

08 de julho de 2026 às 17:44

08 de julho de 2026 às 17:44 Now

O cancelamento do cessar-fogo por Donald Trump assombra as cerimónias fúnebres de Ali Khamenei que decorrem no Iraque.

Esta decisão, embora esperada e até desejada por setores radicais iranianos que pediam o fim das negociações, marca um ponto de viragem política.

Em resposta, as autoridades de Teerão alertam que "o estreito de Ormuz será fechado e o Irão diz que por cada ataque responderá a dobrar" caso se confirmem novos ataques.

A retaliação baseia-se numa política de vingança de "olho por olho, dente por dente" apoiada por manifestantes e dirigentes.

A reportagem é do enviado especial do Now, Alfredo Leite.