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08 de julho de 2026 às 17:44Now

Exclusivo NOW: Fim de cessar-fogo anunciado por Donald Trump ensombra cerimónias fúnebres de Khamenei

Esta decisão, embora esperada e até desejada por setores radicais iranianos que pediam o fim das negociações, marca um ponto de viragem política.

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O cancelamento do cessar-fogo por Donald Trump assombra as cerimónias fúnebres de Ali Khamenei que decorrem no Iraque. 

Esta decisão, embora esperada e até desejada por setores radicais iranianos que pediam o fim das negociações, marca um ponto de viragem política.

Em resposta, as autoridades de Teerão alertam que "o estreito de Ormuz será fechado e o Irão diz que por cada ataque responderá a dobrar" caso se confirmem novos ataques.

A retaliação baseia-se numa política de vingança de "olho por olho, dente por dente" apoiada por manifestantes e dirigentes.

A reportagem é do enviado especial do Now, Alfredo Leite. 

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