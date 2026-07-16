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16 de julho de 2026 às 11:37

"Não há professores classificadores disponíveis", diz ministro da Educação sobre caos na correção dos exames nacionais

Fernando Alexandre faz apelo aos professores e admite que "há risco" de as notas não serem publicadas amanhã.

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