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22 de maio de 2026 às 10:34

“Não fiz mais do que tinha de fazer”: Padeiro que salvou crianças abandonadas emociona-se ao falar do momento

Alexandre Quintas foi distinguido esta sexta-feira como 'Herói CM'.

 Foi na noite de terça-feira, 19 de maio, que surgiu o primeiro alerta. Pelas 19h00 s olhou pelo retrovisor do carro e a caminhar na berma, visivelmente assustadas, junto à Estrada Nacional 253, que liga Alcácer do Sal à estância balnear da Comporta. Eram dois menores franceses, de 3 e 5 anos, que pela mãe e pelo .

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