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06 de julho de 2026 às 20:16

Morreu Panchita, o papagaio resgatado dos escombros depois de sete dias soterrado após os sismos na Venezuela

Panchita, o papagaio que foi encontrado com vida sete dias depois dos sismos que devastaram o norte da Venezuela, morreu este sábado. O animal tornou-se um símbolo de esperança após ser resgatado dos escombros pelos bombeiros, mas acabou por não resistir, apesar dos cuidados veterinários que recebeu nos últimos dias.

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