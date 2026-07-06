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06 de julho de 2026 às 19:52

Crianças, idosos, políticos e militares: ninguém quer ficar de fora da “remada viking” que dá força à Noruega no Mundial

A famosa “remada viking” tornou-se um dos grandes símbolos da caminhada da Noruega durante o Mundial 2026. De crianças e idosos, de políticos a militares, são cada vez mais o que se juntam à celebração que já se tornou viral.

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