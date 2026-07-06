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06 de julho de 2026 às 21:35

Mais de um milhão de peças LEGO dão vida a este troféu gigante do Mundial

A LEGO inaugurou, esta segunda-feira, uma réplica gigante do troféu do Campeonato do Mundo na praça Rockefeller, em Nova Iorque, nos EUA. A estrutura, construída com 1,36 milhões de peças, demorou mais de sete mil horas a ser construída e foi apresentada pelo antigo internacional brasileiro Cafu.

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