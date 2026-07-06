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06 de julho de 2026 às 23:44

A análise à eliminação de Portugal: "É um adeus prematuro que contraria as expectativas"

Rui Dias, redator principal de Record, analisa a derrota de Portugal aos pés da Espanha e a consequente eliminação do Campeonato do Mundo, referindo que o jogo foi decidio por um detalhe.

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