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06 de julho de 2026 às 19:50

Príncipe herdeiro da Noruega celebra vitória sobre o Brasil com “remada viking”

Príncipe herdeiro da Noruega celebra vitória sobre o Brasil com “remada viking” O príncipe Haakon juntou-se, esta segunda-feira, a milhares de adeptos em Oslo, na Noruega, para celebrar a vitória por 2-0 frente ao Brasil, que garantiu o apuramento para os quartos de final do Mundial. O herdeiro norueguês participou na famosa “remada viking”, símbolo das celebrações dos adeptos noruegueses.

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