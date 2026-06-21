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21 de junho de 2026 às 14:24

"Assustei-me com os gritos": testemunha relata aparato após pai se atirar do 8.º andar com filha de 4 anos ao colo

Tudo terá acontecido na sequência de uma discussão com a companheira.

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O, tendo sido acionada a PSP e posteriormente a Polícia Judiciaria, que se encontra com a investigação.

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