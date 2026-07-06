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06 de julho de 2026 às 21:33

Milhares de adeptos de Portugal e Espanha enchem as ruas do Texas antes de duelo das seleções no Mundial

As ruas de Arlington, no Texas, transformaram-se num palco de festa antes do encontro entre Portugal e Espanha nos oitavos de final do Campeonato do Mundo, esta segunda-feira. Adeptos das duas seleções desfilaram com bandeiras, cânticos e muita animação.

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