17 de fevereiro de 2026 às 16:30

"Não apoio as ações do meu país": Russa carregou letreiro da Ucrânia na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos em Milão

Uma cidadã russa residente em Itália, protagonizou um gesto simbólico de apoio à Ucrânia durante a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milao-Cortina. Anastasia Kucherova transportou o letreiro da delegação ucraniana perante milhares de espectadores no estádio San Siro, numa ação que descreveu como um pequeno ato de resistência contra a guerra.

