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26 de maio de 2026 às 13:40

Espetáculo de luzes no céu corre mal e dezenas de drones caem descoordenados durante festival em Sydney

“Uma alteração na frequência de rádio” foi, segundo os organizadores do espetáculo de luzes em Sydney, o motivo de pelo menos 89 drones terem caído descontroladamente. O espetáculo acabou por ser cancelado.

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