Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
26 de maio de 2026 às 14:45

Imagens de drone captam homem a caminhar numa autoestrada no Texas

A polícia de Dallas, EUA, utilizou um drone para localizar um homem que caminhava numa autoestrada movimentada. As autoridades conseguiram retirar o homem da via em segurança, antes que sofresse qualquer dano.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30