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26 de maio de 2026 às 13:12

Imagens aéreas mostram consequências após deslizamentos de terras no sul da China

Várias regiões do sul da China estão a ser afetadas por chuvas intensas que provocaram vários deslizamentos de terra e cheias. O risco de novos deslizamentos continua.

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