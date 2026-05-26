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26 de maio de 2026 às 15:43

Carlos Moedas dá as boas vindas a Bad Bunny com cadeiras brancas espalhadas por Lisboa

Presidente da Câmara de Lisboa publicou um vídeo em que se vê duas cadeiras brancas em vários pontos turísticos da capital. Na descrição lê-se: "BeM-ViNDo a LiSBoA, BeNITo!"

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