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25 de maio de 2026 às 12:02

15 mortos após condutor de camião perder controlo e capotar em estrada no Bangladesh

Um camião que transportava passageiros e barras de ferro capotou no Bangladesh, causando pelo menos 15 mortos.

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