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25 de maio de 2026 às 12:15

Há uma rocha digna de uma exposição em Espanha. Veio do espaço e tem mais de 3,75 mil milhões de anos

Uma rocha com mais de 3,75 mil milhões de anos que pesa cerca de 600 quilos está, juntamente com meteoritos provenientes de Marte e da Lua, numa exposição da Universidade de Almería, no sul de Espanha.

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