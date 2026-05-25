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25 de maio de 2026 às 12:30

Congo intensifica segurança devido ao surto de Ébola

Diretor provincial de Saúde, Biya Nkizinkiko, disse que as pessoas que vivem na cidade de Bunia, epicentro da Ébola, estão a fazer uma quarentena de 21 dias.

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