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25 de maio de 2026 às 12:03

Repórter SÁBADO na íntegra: Esquema com empresa em Barcelos levanta suspeitas de exploração de imigrantes (2.ª parte)

Mais uma reportagem do programa de investigação do NOW.

O esquema que envolve uma empresa de construção de casas em aço leve, em Fornelos, no concelho de Barcelos, também levanta suspeitas de exploração de trabalhadores imigrantes. Os funcionários da empresa falam em salários em atraso e ameaças por parte do gerente. Já os lesados garantem que foram burlados com casas que nunca chegaram a ser construídas. Veja a primeira parte da reportagem.  

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