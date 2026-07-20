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20 de julho de 2026 às 13:40

Mulher com camisola de Cristiano Ronaldo enfrenta fãs de Messi durante a final do Mundial 2026

Adepta estava no estádio MetLife, em East Rutherford, nos EUA, a assistir ao jogo entre Argentina e Espanha quando um grupo de homens começou a provocá-la.

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