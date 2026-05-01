Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de maio de 2026 às 15:15

Mourinho: "Real Madrid? Nada. Relativamente ao Benfica tenho mais um ano de contrato e já está"

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão, José Mourinho foi confrontado com as últimas notícias que o colocam na órbitra do Real Madrid.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30