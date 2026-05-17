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17 de maio de 2026 às 08:24

Mourinho: "Não nego que o meu agente me disse que pode haver uma situação séria com o Real Madrid"

Treinador do Benfica abordou o futuro e a possibilidade que tem de voltar a Espanha depois da vitória dos encarnados sobre o Estoril, na última jornada do campeonato.

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