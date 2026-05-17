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17 de maio de 2026 às 08:22

Mourinho: "A Liga Europa não está de braço dado com o prestígio do Benfica, mas o Benfica pode ganhá-la"

Treinador do Benfica abordou o futuro do clube nas provas europeias após vitória sobre o Estoril, na última jornada do campeonato. Os encarnados não conseguiram o apuramento para a Liga dos Campeões.

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