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09 de junho de 2026 às 18:00

Momento emotivo: jovem corre para entregar desenho ao Papa em Madrid

Um jovem quebrou o protocolo e correu até ao papamóvel para entregar um desenho ao Papa Leão XIV, durante um evento no Estádio Santiago Bernabéu, esta segunda-feira, em Madrid.

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