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08 de junho de 2026 às 18:00

Míssil cai em campo na Síria após noite de ataques e explosões

Um míssil ficou parcialmente enterrado num campo nos arredores de Damasco, na Síria, após explosões registadas durante a noite de domingo.

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