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15 de junho de 2026 às 13:29

Zelensky visita mosteiro histórico atingido por ataques russos

O presidente ucraniano considerou que o ataque à Catedral da Dormição em Kiev constitui "um dos crimes mais graves cometidos pela Rússia contra a cultura cristã até à data".

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