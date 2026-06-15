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15 de junho de 2026 às 12:53

Gaitas de foles e muita festa: adeptos da Escócia celebram vitória sobre o Haiti nas ruas de Boston

Milhares de adeptos da Escócia encheram este domingo as ruas de Boston, EUA, ao som das tradicionais gaitas de foles, para celebrar a vitória por 1-0 sobre o Haiti, no arranque da participação escocesa no Mundial de 2026.

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