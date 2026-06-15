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15 de junho de 2026 às 12:27

Adeptos celebram vitória da Costa do Marfim sobre o Equador nos últimos minutos

Um golo aos 90 minutos deu a vitória à Costa do Marfim sobre o Equador, este domingo. A vitória foi celebrada pelos adeptos nas imediações do estádio, em Filadélfia, EUA. Desde 2014 que a Costa do Marfim não participava no Campeonato do Mundo de Futebol.

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